Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Falsch gewettet
90 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12
Als Alun Wilmott, Millionär und Leiter einer Wettshop-Kette, zwei maskierte Einbrecher überrascht, die seine Familie bedrohen, wird er erschossen. Für DCI Vera Stanhope wirkt der Fall zunächst eindeutig, doch Aluns gnadenloser Geschäftsstil und sein kontrollierendes Wesen haben viele Feinde geschaffen - von Kunden bis zu Mitarbeitern. Um den Täter zu fassen, muss Vera tief in das Glücksspielimperium und das Beziehungsgeflecht rund um Wilmott eintauchen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
