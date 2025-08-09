Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Falsch gewettet

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 4vom 09.08.2025
Joyn Plus
Falsch gewettet

Falsch gewettetJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Falsch gewettet

90 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12

Als Alun Wilmott, Millionär und Leiter einer Wettshop-Kette, zwei maskierte Einbrecher überrascht, die seine Familie bedrohen, wird er erschossen. Für DCI Vera Stanhope wirkt der Fall zunächst eindeutig, doch Aluns gnadenloser Geschäftsstil und sein kontrollierendes Wesen haben viele Feinde geschaffen - von Kunden bis zu Mitarbeitern. Um den Täter zu fassen, muss Vera tief in das Glücksspielimperium und das Beziehungsgeflecht rund um Wilmott eintauchen.

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen