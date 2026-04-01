Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Zeuge
90 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Ein kurioser Mordfall ruft Vera und ihr Team auf den Plan: Auf den Stufen des Collingwood-Denkmals wird die Leiche eines scheinbar angesehenen lokalen Bauunternehmers entdeckt. Wurde er absichtlich dort abgelegt, um eine Botschaft zu senden? Vera nimmt die Ermittlungen auf und versucht, die dunklen Hintergründe der brutalen Tat aufzudecken ...
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
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