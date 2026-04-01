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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Zeuge

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 1vom 11.04.2026
Zeuge

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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 1: Zeuge

90 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Ein kurioser Mordfall ruft Vera und ihr Team auf den Plan: Auf den Stufen des Collingwood-Denkmals wird die Leiche eines scheinbar angesehenen lokalen Bauunternehmers entdeckt. Wurde er absichtlich dort abgelegt, um eine Botschaft zu senden? Vera nimmt die Ermittlungen auf und versucht, die dunklen Hintergründe der brutalen Tat aufzudecken ...

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