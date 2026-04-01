Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Blinde Wut
90 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Vera und ihr Team werden in die kargen Waldgebiete des Northumberland-Nationalparks gerufen, wo eine Leiche entdeckt wurde. Das Opfer ist die auf Suchthilfe spezialisierte Sozialarbeiterin Angela K. Wer hatte ein Motiv, die introvertierte Frau zu töten?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-7, Season 10-11: ITV Global Entertainment
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