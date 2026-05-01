Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 6: Wie der Wind weht
90 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Die Leiche einer scheinbar allseits beliebten Frau wird an das Ufer des River Tyne gespült. Wer könnte der geschätzten Managerin eines Unternehmens für grüne Energie den Tod gewünscht haben? Bei ihren Ermittlungen stoßen Vera und ihr Team rasch auf private sowie berufliche Konflikte, die sie zwingen, härter als je zuvor zu arbeiten, um dem Täter auf die Spur zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
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