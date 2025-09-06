Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Stummer Schrei
87 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
An einem Flussbett wird die Leiche der Sozialarbeiterin Jenny Lister gefunden. Vera Stanhope und ihr Kollege haben die unliebsame Aufgabe, Tochter Hannah über den Tod ihrer Mutter zu informieren. Wer hegte einen Groll gegen die Frau? Und welche Rolle spielt Hannahs Freund bei diesem Delikt?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
