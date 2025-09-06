Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Stummer Schrei

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 06.09.2025
Stummer Schrei

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Stummer Schrei

87 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12

An einem Flussbett wird die Leiche der Sozialarbeiterin Jenny Lister gefunden. Vera Stanhope und ihr Kollege haben die unliebsame Aufgabe, Tochter Hannah über den Tod ihrer Mutter zu informieren. Wer hegte einen Groll gegen die Frau? Und welche Rolle spielt Hannahs Freund bei diesem Delikt?

