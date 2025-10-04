Die verlorene SchwesterJetzt ohne Werbung streamen
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Die verlorene Schwester
88 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12
Eine vierköpfige Familie wird von einer auf die andere Sekunde zerstört, das Motiv ist unklar. Vera Stanhope steht vor einem schwierigen Fall, bei dem ein bekannter Chirurg kurz vor seiner Pensionierung erschossen wurde. Doch damit nicht genug: Auch seine Frau wurde angeschossen und seine zwei Töchter entführt. Ob die Ermittlerin noch Schlimmeres verhindern kann?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
