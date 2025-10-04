Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Die verlorene Schwester

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 04.10.2025
Joyn Plus
Die verlorene Schwester

Die verlorene SchwesterJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Die verlorene Schwester

88 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Eine vierköpfige Familie wird von einer auf die andere Sekunde zerstört, das Motiv ist unklar. Vera Stanhope steht vor einem schwierigen Fall, bei dem ein bekannter Chirurg kurz vor seiner Pensionierung erschossen wurde. Doch damit nicht genug: Auch seine Frau wurde angeschossen und seine zwei Töchter entführt. Ob die Ermittlerin noch Schlimmeres verhindern kann?

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen