Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Der verlorene Sohn
89 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Der Schürzenjäger John Warnock feiert einen ausgelassenen Abend in einer Bar. Die Drinks fließen, die Stimmung ist gut. Mit an seiner Seite: Eine attraktive junge Frau, die er zu einem amourösen Abenteuer einlädt. Als er jedoch draußen auf sie wartet, wird er erstochen. Vera Stanhope geht dem Fall nach und stößt auf einen entscheidenden Hinweis aus Warnocks Vergangenheit ...
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren