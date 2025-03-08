Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Familiengeheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 08.03.2025
Familiengeheimnis

Folge 2: Familiengeheimnis

89 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Vera Stanhope steht unter enormen Druck, einen komplizierten Fall aufzuklären, bei dem zerrüttete Familienverhältnisse im Vordergrund ihrer Ermittlungen stehen. Der traurige Anlass hierzu ist der Mord an David Kenworthy, dessen Leiche am Strand von Whitley Bay gefunden wird. In welch mysteriöse Familiengeheimnisse war David verstrickt?

