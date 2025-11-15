Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Doppeltes Spiel
89 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Die Leiche des Geschäftsmannes John Shearwood wird treibend im Wasser gefunden. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass John, der eigentlich auf einer Golfreise in Irland sein sollte, in Wirklichkeit als Informant für die Zollbehörde arbeitete und seine eigene Firma ausspionierte. Nicht einmal seine Ehefrau wusste von diesem Doppelleben. Ob ihm das letztendlich zum Verhängnis wurde?

