Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Jahrmarktkinder
90 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
Mitten im Wald in einer abgeschiedenen Höhle entdecken zwei herumstreunende Teenager eine in Mülltüten eingewickelte Leiche. Es handelt sich um einen 19-jährigen jungen Mann, dessen Identität nicht abschließend geklärt werden kann. Trotzdem liefert der Tatort einen ersten Anhaltspunkt: Zerrissene Papierschnipsel führen Vera Stanhope und ihre Kollegen zu einem nahegelegenen Jahrmarkt. Ob sie dort mehr über das Opfer erfahren werden?
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren