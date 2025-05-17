Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Die Mottenfalle

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3vom 17.05.2025
Joyn Plus
Die Mottenfalle

Die MottenfalleJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 3: Die Mottenfalle

88 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12

Am späten Abend wird Vera Stanhope zu einem abgelegenen Waldstück gerufen: Dort liegt die Leiche der 22-jährigen Alex Gartside, die ersten Anzeichen nach von einem Auto erfasst und einfach liegen gelassen wurde. Doch damit ist der Fall noch nicht geklärt. Als Vera mit ihrem Team zum Haus fährt, das Alex hütete, erwartet sie ein Bild abscheulicher Brutalität. Auf dem Boden liegt der getötete Mottenzüchter Martin Nielson. Welche Verbindung gibt es zwischen den beiden Mordfällen?

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen