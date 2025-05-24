Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Familienbande

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 4vom 24.05.2025
Joyn Plus
Familienbande

FamilienbandeJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Familienbande

89 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12

Mitten in einem Fischernetz wird der Leichnam des Anglers Tommy Stonnall gefunden, der schon seit sechs Wochen als vermisst galt. Seine Söhne haben einen ersten Verdacht: Könnte womöglich der Streit mit Jay Connock, dem Besitzer des örtlichen Fischmarkts, etwas mit dem Fall zu tun haben? Vera setzt alles daran, das Beziehungsgeflecht zu entwirren ...

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen