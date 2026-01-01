Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Natürliche Selektion

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1vom 24.01.2026
Natürliche Selektion

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 1: Natürliche Selektion

90 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Vera Stanhope wird zu einer abgelegenen Insel Northumberlands gerufen, die normalerweise als Touristenattraktion und Heimat einiger Vogelarten bekannt ist. Doch während eines Bootsausflugs macht einer der Wildhüter eine erschreckende Entdeckung, als er seine Kollegin und Freundin Gemma Wyatt tot auffindet. Als sich herausstellt, dass es sich um keinen Unfall handelt, versucht Vera, die einzelnen Hinweise miteinander zu verbinden ...

SAT.1 GOLD
