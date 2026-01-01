Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Schwarzer Engel
89 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Beim Spazierengehen macht ein Passant eine erschreckende Entdeckung: Mitten in einem Bach befindet sich mit dem Gesicht nach unten die Leiche eines Mannes. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den Drogenabhängigen Nathan Weaver, der allen Anzeichen nach durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Hinterkopf ums Leben kam. Vera muss einen alten Fall neu aufrollen, um den Täter zu demaskieren ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
