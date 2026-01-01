Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Schwarzer Engel

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 2 vom 31.01.2026
Schwarzer Engel

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Schwarzer Engel

89 Min. Folge vom 31.01.2026 Ab 12

Beim Spazierengehen macht ein Passant eine erschreckende Entdeckung: Mitten in einem Bach befindet sich mit dem Gesicht nach unten die Leiche eines Mannes. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den Drogenabhängigen Nathan Weaver, der allen Anzeichen nach durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Hinterkopf ums Leben kam. Vera muss einen alten Fall neu aufrollen, um den Täter zu demaskieren ...

SAT.1 GOLD
