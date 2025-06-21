Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3vom 21.06.2025
Folge 3: Gebrochenes Versprechen

90 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 12

Mitten auf dem Universitätsgelände Northumberlands liegt der Leichnam des Journalismus-Studenten Jamie, der wohl unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster des maroden Gebäudes fiel. Da es weder Hinweise noch Augenzeugen gibt, taucht Vera tiefer in sein Leben ein und muss feststellen, dass Jamie nicht immer nur der fröhliche Lebemann war. Einige Blog-Posts von ihm zeigen nämlich, dass er sich nicht davor scheute, harte Kritik am System zu üben. Ging er damit womöglich zu weit?

