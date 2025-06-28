Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Landflucht
90 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12
Geschockt stoßen Landvermesser bei ihrer Arbeit auf die Leiche einer 18-jährigen Frau, bei der es sich um die seit sechs Wochen vermisste Mia Hinkin handelt. Die junge Frau, die gegen den Willen ihrer Eltern zum Eastbury Musikfestival aufgebrochen war, kam nie wieder zurück. Nun liegt es an Vera, die letzten Momente in Mias Leben nachzuzeichnen, um dem Täter auf die Spur zu kommen ...
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren