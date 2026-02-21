Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Taxi in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 2vom 21.02.2026
Joyn+
Taxi in den Tod

Taxi in den TodJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Taxi in den Tod

89 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Die junge Frau Faye verunglückt auf dem Heimweg von einer Beerdigung. Vera erfährt bei Nachforschungen, dass Faye bereits vor Jahren ihre Stiefmutter verdächtigt hatte, sie töten zu wollen. Doch je tiefer die Ermittlerin in den Fall eintaucht, umso größer werden die Ungereimtheiten.

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen