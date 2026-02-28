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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Sie wusste zu viel

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1vom 28.02.2026
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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 1: Sie wusste zu viel

90 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Joanne Caswell wird tot auf einer Mülldeponie entdeckt. Die junge Frau ließ sich zur Kriminalpsychologin ausbilden und hatte glänzende Zukunftsaussichten. Vera nimmt sich dem Fall an und verfolgt die forensische Spur, die ihr Joanne hinterlassen hat ...

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