Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
1 StaffelAb 12
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Unerforschte Gebiete, unbekannte Stämme, die im Einklang mit der Natur leben, Ruinen verlassener Städte und sagenumwobene Schätze - die Urwälder und Dschungel unseres Planeten sind voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.
