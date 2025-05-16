Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Kannibalische Siedler

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 10vom 16.05.2025
Kannibalische Siedler

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 10: Kannibalische Siedler

41 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

An einem der kältesten Orte der USA in den Bergen der Sierra Nevada entdecken Archäologen in den Überresten einer Feuerstelle Knochen - von Menschen. Die Spuren darauf zeigen eindeutig: Sie wurden geschlachtet. Der schaurige Fund wirft ein neues Licht auf eine amerikanische Tragödie.

