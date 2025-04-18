Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 3: Die letzten Mammuts
41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
In China machen Archäologen einen rätselhaften Fund. Sie entdecken die menschlichen Überreste eines Mannes, die sich tief in einem Schacht befinden. Grabbeigaben oder ein Sarg fehlen und das Skelett weist Spuren schwerer Verletzungen auf. Wer war der Mann und warum wurde er ermordet? Auf einer Insel vor Sibirien wird ein Mammutstoßzahn entdeckt, der die Wissenschaftler vor viele Fragen stellt.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.