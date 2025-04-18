Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Die letzten Mammuts

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 11.01.2026
Die letzten Mammuts

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 3: Die letzten Mammuts

41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

In China machen Archäologen einen rätselhaften Fund. Sie entdecken die menschlichen Überreste eines Mannes, die sich tief in einem Schacht befinden. Grabbeigaben oder ein Sarg fehlen und das Skelett weist Spuren schwerer Verletzungen auf. Wer war der Mann und warum wurde er ermordet? Auf einer Insel vor Sibirien wird ein Mammutstoßzahn entdeckt, der die Wissenschaftler vor viele Fragen stellt.

