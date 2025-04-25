Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 11.01.2026
Folge 5: Die älteste Festung der Welt

41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

In Neuseeland entdecken Archäologen die Überreste eines urzeitlichen Tieres, dessen schiere Größe sie zunächst vor ein Rätsel stellt. In Sibirien stoßen Wissenschaftler auf einem Felsplateau auf eine Sensation: eine steinzeitliche Siedlung, die alle Annahmen über die Menschen dieser Zeit in einem neuen Licht dastehen lässt.

