Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Der patagonische Drache

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 11.01.2026
Joyn Plus
Der patagonische Drache

Der patagonische DracheJetzt ohne Werbung streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 6: Der patagonische Drache

41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

In der Inneren Mongolei, einem autonomen Gebiet im Nordosten Chinas, stoßen Archäologen auf ein grauenhaftes Massengrab aus der Steinzeit: Ein Haus mit 97 menschlichen Skeletten. Wurden diese Menschen Opfer eines rituellen Blutrausches? Auf dem Grund der Ostsee entdeckt ein Tauchteam ein fast vollständig erhaltenes Wrack - das einzigartige Exemplar eines Massentransportmittels im 16. bis 18. Jahrhundert.

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen