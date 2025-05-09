Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Die Himmelsbestattung

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 09.05.2025
Die Himmelsbestattung

Die HimmelsbestattungJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 7: Die Himmelsbestattung

41 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12

Als in einem Schweizer See der Pegel ungewöhnlich niedrig fällt, treten geheimnisvolle Holzpfähle zu Tage. Nicht weit entfernt werden die Skelette mehrerer Menschen entdeckt, die einen gewaltsamen Tod starben. Hoch im Himalaya werfen rätselhafte Höhlen Fragen auf. Sie enthalten Holzsärge, in denen mehrere Personen bestattet wurden. Kann die Geschichte der abgelegenen Region, die lange nicht besucht werden durfte, Aufschluss über ihr Schicksal liefern?

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

