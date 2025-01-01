Verdächtig
7 Staffeln
Was geschieht mit einer Familie, bei der ein Mitglied plötzlich unter Verdacht steht? Was, wenn die Mutter sich merkwürdig verhält, der Bruder ein dunkles Geheimnis hütet oder die Tochter sich abschottet? Was steckt dahinter? In "Verdächtig" nehmen Mütter, Väter und Kinder ihr Schicksal selbst in die Hand - sie bringen Geheimnisse ans Licht und versuchen alles Menschenmögliche, um ihre Familie zu retten! Denn der beste Ermittler kommt aus den eigenen Reihen ...
Genre:Krimi, Reality