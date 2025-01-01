Verliebt in Berlin
Verliebt in Berlin
Die junge Lisa zieht nach Berlin, um dort ihr privates und berufliches Glück zu finden. Sie stürzt sich in die schillernde Welt der Mode, steigt zur "rechten Hand" des jungen Firmenchefs auf - und verliebt sich in ihn! Große Emotionen, aber auch Selbstzweifel und Konkurrenzkampf bestimmen fortan Lisas Leben. Folge für Folge vollzieht sich ihre innere Wandlung zu einem anderen, in jeder Hinsicht stärkeren Menschen - ganz in der Tradition einer großen Telenovela!
Lisa Plenske ist Verliebt in Berlin
Wie fühlt es sich an, verliebt in Berlin zu sein? Diese Frage kann Lisa Plenske, gespielt von Alexandra Neldel, am besten beantworten. Die junge Frau wächst in einer bescheidenen Familie auf dem Land auf, träumt aber davon, in der Großstadt zu leben. Nach einem glänzenden Abitur und einer Ausbildung zur Kauffrau, geht Lisas Traum endlich in Erfüllung: Sie zieht nach Berlin.
Willkomen in Berlin
Zu Beginn der Telenovela Verliebt in Berlin muss Lisa feststellen, dass sich die Realität oft von Träumen unterscheidet. Denn als sie in Berlin ankommt, scheitert die junge Frau trotz ihrer Qualifikationen daran, eine feste Anstellung zu finden. Erst nach einer Weile bekommt Lisa einen Job als Aushilfskraft im Modeunternehmen Kerima Moda. Doch bereits nach kurzer Zeit steigt sie die Karriereleiter hinauf und wird zur persönlichen Assistentin des neuen Geschäftsführers David Seidel, gespielt von Mathis Künzler.
Verliebt im Büro
David erkennt Lisas Potenzial nicht sofort und schickt sie von einem Fettnäpfchen ins Nächste. Trotz der Demütigung, die Lisa tagtäglich erleben muss, verliebt sie sich unsterblich in ihren Vorgesetzten. Doch David hat keine Augen für sie, weil er schon seit einer Weile mit einem Model verlobt ist. Da ihre Liebe unerwidert ist, beschließt Lisa sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. So entsteht mit der Zeit eine intensive Freundschaft zwischen ihr und David, der sich immer mehr auf Lisas Kompetenzen verlassen kann. Obwohl Lisa mit vielen Intrigen seitens neidischer Kolleg*innen kämpfen muss, wächst ihr Selbstbewusstsein. Sie macht Karriere und wird nach nicht allzu langer Zeit erfolgreiche Modedesignerin und Geschäftsführerin der Tochterfirma B.Style.
Mit der Zeit verliebt sich David auch in Lisa, schafft es aber nicht seine Gefühle mit ihr zu teilen. Denn sein eifersüchtiger Bruder kommt dazwischen. Werden David und Lisa jemals den Weg zueinander finden? Wenn du wissen willst, wie es weiter geht, kannst du jetzt ganze Folgen von Verliebt in Berlin online streamen auf Joyn.
Das deutsche Remake von Ugly Betty
Die deutsche Serie Verliebt in Berlin wurde von Februar 2005 bis Oktober 2007 auf Sat .1 ausgestrahlt. Die Handlung basiert auf der kolumbianischen Telenovela Yo soy Betty, la fea, die international auch als Vorlage anderer Telenovelas dient. In Deutschland wurde eben Verliebt in Berlin produziert, in den USA gab es die Serie Ugly Betty und in Spanien die Seifenoper Yo soy Bea.
Für Verliebt in Berlin waren ursprünglich 225 Folgen in einer Staffel geplant. Der große Erfolg bei den werberelevanten Zuschauer*innen führte aber zu einer Verlängerung der Serie um weitere 364 Folgen. Das Finale sorgte für Quotenrekorde, wodurch es zu einer zweiten Staffel von Verliebt in Berlin kam. Alexandra Neldel verließ die Telenovela nach der ersten Staffel, die mit einem dreistündigen Special endete. In der zweiten Staffel spielte schließlich Laura Osswald die Hauptfigur der Serie. Insgesamt hat Verliebt in Berlin 645 Folgen in 2 Staffeln. Dabei beträgt jede Folge eine Länge von 22 Minuten.
Insgesamt hat Verliebt in Berlin 645 Folgen in 2 Staffeln. Dabei beträgt jede Folge eine Länge von 22 Minuten.