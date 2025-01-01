Verliebt in Berlin II
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Verliebt in Berlin II
Nach der Hochzeit von Lisa taucht plötzlich ein neuer "Plenske" auf: Es ist ihr Halbbruder Bruno, gespielt von Tim Sander. Bruno ist das pure Gegenteil seiner bescheidenen Halbschwester, die sich mit ihren vielen Talenten nicht gern in den Vordergrund geschoben hat. Er ist sicher einer der sympathischsten Hochstapler, die Berlin je gesehen hat. Bei "Kerima Moda" jedenfalls reibt man sich die Augen - der neue "Plenske" mischt den Laden kräftig auf.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika