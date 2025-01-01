Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour
Dr. Nassif und Dr. Dubrow sind Schönheitschirurgen und widmen sich ganz besonderen Fällen: Sie helfen Menschen, die nicht von der Hand eines Chirurgen, sondern durch eine Laune der Natur verunstaltet wurden. Dafür reisen sie quer durch die USA und schauen sich die Schönheitsmakel persönlich an.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH