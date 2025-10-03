Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Verpfuscht: Die unglaublichsten Patienten

sixxStaffel 1Folge 2vom 03.10.2025
Verpfuscht: Die unglaublichsten Patienten

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Folge 2: Verpfuscht: Die unglaublichsten Patienten

20 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

In den vergangenen Jahren haben sich viele Menschen an die plastischen Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif gewandt. Die Spezialisten haben die verpfuschten Schönheitsoperationen, unter denen die Personen leiden, korrigiert. In dieser Folge werden die zehn unglaublichsten Fälle der Chirurgen gezeigt.

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
sixx
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

