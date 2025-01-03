Verpfuscht: Internationale DesasterJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Folge 4: Verpfuscht: Internationale Desaster
40 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 16
Viele Menschen reisen ins Ausland, um Schönheitsoperation dort günstiger durchführen zu lassen. Allerdings enden die OPs oft in einem Desaster und die Patienten kehren mit gefährlichen Komplikationen in die USA zurück. Die plastischen Chirurgen Dr. Nassif und Dr. Dubrow versuchen, die verpfuschten Eingriffe zu korrigieren.
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH