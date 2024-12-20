Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-PatientenJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Folge 5: Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-Patienten
40 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Die plastischen Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif haben vielen Menschen - darunter auch Hollywood-Stars - geholfen, die in der Vergangenheit eine verpfuschte Schönheitsoperation hatten. Einige dieser Fälle sind den Spezialisten besonders im Gedächtnis geblieben. In dieser Folge werden die 15 unvergesslichsten Prominenten gezeigt, die sich an die beiden Ärzte gewandt haben.
