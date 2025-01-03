Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Folge 6: Verpfuscht: Bessessen
40 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Die plastischen Chirurgen Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden oft von Personen mit einer Obsession aufgesucht. Darunter sind Menschen, die exakt wie ihr großes Idol aussehen wollen oder sich die größten Brüste der Welt wünschen. Doch die Spezialisten erfüllen die Wünsche ihrer Patienten nur, wenn diese nicht lebensgefährlich sind.
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH