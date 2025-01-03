Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

sixxStaffel 1Folge 6vom 03.01.2025
Folge 6: Verpfuscht: Bessessen

40 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Die plastischen Chirurgen Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden oft von Personen mit einer Obsession aufgesucht. Darunter sind Menschen, die exakt wie ihr großes Idol aussehen wollen oder sich die größten Brüste der Welt wünschen. Doch die Spezialisten erfüllen die Wünsche ihrer Patienten nur, wenn diese nicht lebensgefährlich sind.

sixx
