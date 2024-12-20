Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Verpfuscht: Die härtesten Fälle

sixxStaffel 1Folge 7vom 20.12.2024
Joyn Plus
Verpfuscht: Die härtesten Fälle

Verpfuscht: Die härtesten FälleJetzt ohne Werbung streamen

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Folge 7: Verpfuscht: Die härtesten Fälle

40 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Die Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif behandeln viele Menschen, die unter ihrer verpfuschten Schönheitsoperation leiden. Einige der Fälle sind so kompliziert, dass die Spezialisten erst während der OP entscheiden, wie sie ihren Patienten helfen können. Diese Folge zeigt zwölf der härtesten Fälle, mit denen es die beiden Ärzte je zu tun hatten.

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
sixx
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Alle 1 Staffeln und Folgen