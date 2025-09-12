Verpfuscht: Die schockierendsten FälleJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Folge 8: Verpfuscht: Die schockierendsten Fälle
41 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
In den vergangenen Jahren haben sich viele Menschen an Dr. Dubrow und Dr. Nassif gewandt. Die plastischen Chirurgen haben unzählige, verpfuschte Operationen korrigiert und zahlreiche angeborene Makel behoben. In dieser Folge werden die 15 schockierendsten Fälle der Spezialisten gezeigt.
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH