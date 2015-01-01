Vor TV
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
3 StaffelnAb 16
3 StaffelnAb 16
Vor TV
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Jung, schön, fit! Um diese Eigenschaften so lange wie möglich zu bewahren, entscheiden sich so manche für plastische Chirurgie. Doch die Risiken einer OP sind hoch, und nicht selten läuft einiges schief.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.