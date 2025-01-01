Verrückt nach Clara
1 Staffel
Die 29-jährige Journalistin Clara Stern (Julia Maria Köhler) lebt in Berlin. Sie teilt sich die Wohnung mit dem attraktiven Paul (Sascha Göpel). Beide arbeiten beim gleichen Gesellschaftsmagazin. Den Kollegen geben sie vor, ein Paar zu sein, damit nicht jeder ahnt, dass Clara Single und Paul homosexuell ist. Nachdem sich Clara mal wieder eine peinliche Abfuhr abgeholt hat, verbringen die beiden die Nacht - mit fatalen Folgen ...
Genre:Soap, Romanze