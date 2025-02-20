Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 01.01.2026
Folge 2: Das mysteriöse Verschwinden einer jungen Mutter

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Ein Hinterhof scheint auf den ersten Blick ein harmloser Ort zu sein - doch manchmal sind dort die dunkelsten Geheimnisse vergraben. In dieser Dokumentation werden reale Fälle beleuchtet, bei denen die Täter die Überreste ihrer Opfer im Garten verscharrt haben.

