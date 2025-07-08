Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 1vom 08.07.2025
42 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12

Ein Hinterhof scheint auf den ersten Blick ein harmloser Ort zu sein - doch manchmal sind dort die dunkelsten Geheimnisse vergraben. In dieser Dokumentation werden reale Fälle beleuchtet, bei denen die Täter die Überreste ihrer Opfer im Garten verscharrt haben.

Alle Staffeln im Überblick

Kabel Eins Doku
Alle 3 Staffeln und Folgen