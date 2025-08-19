Der Fall des ermordeten BoxersJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 14: Der Fall des ermordeten Boxers
42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Ein russischer Boxchampion verschwindet spurlos aus Brighton Beach, New York, und die Nachbarschaft schweigt aus Angst vor Vergeltung. Licht kommt erst ins Dunkle, als Ermittler ein lange verborgenes Geheimnis in einem Hinterhof in New Jersey aufdecken.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH