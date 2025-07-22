Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 5vom 22.07.2025
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 5: Mein Freund, mein Killer

41 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Als eine sonst stets zuverlässige Frau eines Tages ohne Vorwarnung nicht bei der Arbeit erscheint, sind Freunde und Familie sofort besorgt. Die Ermittler richten ihren Fokus auf Straftäter aus ihrer früheren Karriere als Kautionsagentin. Bald stellt sich jedoch heraus, dass weitere Frauen vermisst werden.

