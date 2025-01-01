Victor - Der Schutzengel
1 Staffel
Victor Petri, Ehemann und Vater eines Sohnes, kommt bei einem Fallschirmsprung ums Leben - ein Killer hat seinen Schirm manipuliert. Als "Engel" kehrt er zurück auf die Erde, kommt einem groß angelegten Versicherungsbetrug auf die Spur und muss seinen Sohn vor dem hinterhältigen Attentäter beschützen. Auch danach hat Victor schwierige Aufgaben zu erfüllen. Als Schutzengel muss er immer wieder Schicksal spielen ...
Genre:Drama, Fantasie