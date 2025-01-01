VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
1 StaffelAb 6
Verschiedene Prominente, bekannt aus Film und Fernsehen, erkunden Reiseziele ihrer Wahl rund um dem Globus. Dabei sind zahlreiche sehr persönliche und kurzweilige Dokumentationen entstanden, bei denen unsere VIPs aktiv Land und Leute kennen gelernt und Aktivitäten unternommen haben. VIP-Trip gibt persönliche Reisetipps, die meist nicht im Reiseführer stehen!
Genre:Reise
Produktion:IS, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv