SAT.1Staffel 2Folge 11vom 14.11.2025
33 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Ranjid hat ein "tierisches" Problem, er steckt nämlich in der BSE-Krise. Um seine geliebte Kuh "Benytha" vor einer Zwangsschlachtung zu schützen, versucht er, sie im Studio zu verstecken. Dubai TV-Reporter Tarek abd el Kalek und Kameramann Murat stoßen in Neuss auf einen ganz merkwürdigen Brauch der Deutschen - das Schützenfest ...

