Was guckst du?!
Folge 11: Folge 11
33 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ranjid hat ein "tierisches" Problem, er steckt nämlich in der BSE-Krise. Um seine geliebte Kuh "Benytha" vor einer Zwangsschlachtung zu schützen, versucht er, sie im Studio zu verstecken. Dubai TV-Reporter Tarek abd el Kalek und Kameramann Murat stoßen in Neuss auf einen ganz merkwürdigen Brauch der Deutschen - das Schützenfest ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was guckst du?!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1