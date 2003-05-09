Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Was guckst du?!

Folge 12

Staffel 3Folge 12vom 09.05.2003
Joyn Plus
Folge 12

Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen

Was guckst du?!

Folge 12: Folge 12

21 Min.Folge vom 09.05.2003

Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.

Alle Staffeln im Überblick

Was guckst du?!
Was guckst du?!

Was guckst du?!

Alle 6 Staffeln und Folgen