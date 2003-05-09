Was guckst du?!
Folge 12: Folge 12
21 Min.Folge vom 09.05.2003
Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.
Alle Staffeln im Überblick
Was guckst du?!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1