Was Tiere denken
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Was Tiere denken
Die Serie begleitet die bekannte Tierpsychologin Beth Lee-Crowther auf ihren Reisen durch Großbritannien. Sie trifft Tierbesitzer, um Fragen zu beantworten, die diese ihren Lieblingen schon immer stellen wollten. Beths Fähigkeiten zur Tierkommunikation helfen dabei, Tier und Besitzer einander näherzubringen.
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Passion Distribution Ltd.
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