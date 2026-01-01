Watzmann ermittelt
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Watzmann ermittelt
Hauptkommissar Benedikt Beissl sorgt in dieser ARD-Serie schon seit Jahrzehnten in Berchtesgaden für Recht und Ordnung. Er ist wie der Watzmann - das Wahrzeichen von Berchtesgaden. Groß, mächtig und unverrückbar. Doch dann kommt ein neuer Kollege: Jerry Paulsen. Der ist nicht nur all das, was Beissl nicht ist, nämlich charmant, redselig und offenherzig. Als Sohn einer Deutschen und eines GI ist er auch noch dunkelhäutig. Damit hat Beissl an sich kein Problem. Vielmehr stört ihn, dass Jerry der Freund seiner geliebten Tochter ist.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lucky Bird Pictures, BR, ARD
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