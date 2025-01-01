We love Mallorca
1 StaffelAb 12
We love Mallorca
Von Partyleben am Ballermann bis zum Luxus auf der Insel, von aufstrebenden Talenten bis hin zu gefeierten Stars - Mallorca zieht alle in seinen Bann! Deutsche Inselbewohner:innen und ihre ganz persönlichen Geschichten auf dem Weg zum Lebenstraum auf der Sonneninsel. Dabei zeigen sie sowohl die Höhen als auch die Tiefen: Wer schafft es, seinen Traum zu erfüllen? Wie gehen sie mit Erfolgsdruck und Selbstzweifeln um? Und wer hat auf Mallorca bereits sein Glück gefunden?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
