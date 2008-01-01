Weekend
Die schönsten Reiseziele fürs Wochenende: „Weekend“ zeigt wo’s langgeht! Dublin, Rom, Paris, Amsterdam... „Weekend“ ist überall dort wo das Leben so richtig Spaß macht. In Zeiten von Billigfliegern sind Wochenendtrips in europäische Städte kein Luxus mehr. Es macht Spaß den Alltag zu unterbrechen und sich vom Flair einer Metropole inspirieren zu lassen. Die Menschen, die Kunst, das Meer, das Wetter, das gute Essen oder das Nachtleben... es gibt viele gute Gründe übers Wochenende zu verreisen! In “Echtzeit“ und HD zeigt „Weekend“ dem Zuschauer von Freitag-Mittag bis Sonntag- Nachmittag die Hot Spots einer Stadt. Eine Zeitleiste navigiert den Zuschauer durch sein Wochenende. So sind die Tipps von „Weekend“ auch immer Empfehlungen zu welcher Uhrzeit man sie am besten genießen sollte. Nachreisen ausdrücklich er-wünscht! Und was noch zu sagen wäre: Schönes Wochenende!