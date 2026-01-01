Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
1 StaffelAb 12
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Warum töten Frauen und wie unterscheiden sie sich von Männern? Sisters in Crime auf Spurensuche.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins
Entdecke spannende Verbrechen mit "WEIBLICH. TÖDLICH. Sisters in Crime".
Sisters in Crime im Stream auf Joyn Du interessierst dich für wahre Kriminalfälle? Die Sendung “WEIBLICH.TÖDLICH.Sisters in Crime“ beleuchtet schockierende Verbrechen von Frauen. Joyn zeigt dir alle Folgen der Doku im Livestream und in der Mediathek. Hier findest du alle wichtigen Informationen zur Sendung.
“WEIBLICH.TÖDLICH.Sisters in Crime“ - Darum geht es „WEIBLICH.TÖDLICH.Sisters in Crime“ ist eine True-Crime-Dokumentation. Die Sendung behandelt ausschließlich Kriminalfälle, in denen Frauen die Täterinnen waren. Jede Folge rekonstruiert mehrere Fälle. Die Moderatorinnen analysieren die Hintergründe der Tat und sprechen mit Expert:innen. So versuchen sie zu verstehen, was diese Frauen zu Mörderinnen machte.
Folge verpasst? So siehst du “Sisters in Crime“ auf Joyn Du kannst alle Folgen von “Sisters in Crime“ einfach und kostenlos auf Joyn ansehen. Alle Fälle stehen dir als Einzelclips in der Mediathek zur Verfügung. Du kannst sie jederzeit und über verschiedene Geräte oder den Smart-TV online streamen.
Weiblich und tödlich: Welche Mordfälle behandelt die Kabel Eins-Sendung? Die Sendung behandelt wahre Mordfälle aus Deutschland und der ganzen Welt. Im Mittelpunkt stehen immer die Täterinnen und ihre Motive. Bringen Habgier, Rache oder Eifersucht eine Frau dazu, einen Mord zu begehen? Expert:innen wie Psycholog:innen und Ermittler:innen geben ihre Einschätzungen zu den Taten ab.
„Sisters in Crime“-Besetzung: Was musst du über Jule Gölsdorf und Karolin Kandler wissen? Jule Gölsdorf und Karolin Kandler moderieren „Sisters in Crime“ und haben auch einen gleichnamigen Podcast. Die beiden Journalistinnen führen durch die True-Crime-Sendung.
Zusammen bilden sie ein kompetentes Team, das die Zuschauer durch die schockierenden Fälle begleitet.
- Jule Gölsdorf ist eine erfahrene Journalistin und “Newstime”-Moderatorin. Sie ist auch Podcasterin und Autorin.
- Karolin Kandler ist ebenfalls Journalistin und moderiert regelmäßig die Nachrichtensendung “Newstime”.
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